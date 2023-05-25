Azercell развернул сеть 4G в городе Нахчыван!

Как стало известно haqqin.az, в рамках общего плана по модернизации и расширению своей сети ООО Azercell Telecom запустил сеть 4G в городе Нахчыван. Лидирующий мобильный оператор продолжает работы в этом направлении и планирует к концу 2023 года покрыть сетью 4G всю территорию Нахчыванской Автономной Республики.

Теперь жители Нахчывана могут воспользоваться услугами высокоскоростного и устойчивого мобильного интернета от лидирующего оператора!

Следует отметить, что абоненты, использующие SIM-карту, не поддерживающую технологию 4G, могут обменять ее в ближайшем центре обслуживания клиентов или пункте продаж Azercell и получить в подарок не обновляющийся интернет-пакет объемом в 5 GB. Для подробной информации: 4G

Напомним, что в августе прошлого года компания Azercell приступила к расширению и усилению своей сети по всей стране. За этот период компания установила 126 новых и модернизировала более 1200 существующих базовых станций 4G. Наряду с Баку и Апшероном, модернизация и расширение охватили и регионы Азербайджана.

Azercell планирует установить более 300 новых базовых станций и модернизировать около 1600 существующих базовых станций в рамках проекта по расширению сети по всей стране.