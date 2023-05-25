Зеленский Ильхаму Алиеву: Азербайджан поддерживает Украину

«Отношения между нашими странами имеют глубокие исторические корни и опираются на взаимное доверие, уважение, плодотворное сотрудничество. Уверен, что совместными усилиями мы сможем в полной мере реализовать имеющийся потенциал стратегического партнерства между Киевом и Баку во всех сферах, представляющих взаимный интерес», - говорится в послании.

Зеленский отметил, что Азербайджан и Украина, несмотря на все трудности, уверенно шагают по пути независимости.

«В это непростое для нашего государства и всего цивилизованного мира время в ходе продолжающейся войны России против Украины хотел бы выразить признательность за последовательную позицию Азербайджана по поддержке территориальной целостности и суверенитета нашей страны в признанных на международном уровне границах. Еще раз подтверждаю неизменную позицию Украины в отношении поддержки территориальной целостности и суверенитета Азербайджана», - подчеркивается в послании.