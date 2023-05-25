Алиев создал Cлужбу восстановления Восточного Зангезура

Президент Ильхам Алиев подписал Указ о создании и обеспечении деятельности юридического лица публичного права «Служба восстановления, строительства и управления №2 в Восточно-Зангезурском экономическом районе». Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно указу, Служба будет заниматься организацией строительства многоквартирных и частных домов в связи с возвращением населения в Лачинский и Кельбаджарский районы, управлением многоквартирных домов, благоустройством, озеленением и жилищно-коммунальным хозяйством.

Общее руководство и контроль за Службой будет осуществлять Наблюдательный совет из 5 человек, включая председателя.

Уставной фонд Службы в размере 500 тысяч манатов формируется из средств госбюджета.