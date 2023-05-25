Азербайджанский велосипедист завоевал серебро в Албании
В Албании завершилась 5-этапная гонка Международного союза велосипедистов (UCI) «Тур Албании» категории 2.2, которая проходила на групповом этапе шоссейного велоспорта.
На последнем этапе, который состоялся 26 мая, велосипедисты, стартовавшие из Пермета, преодолели 122 километра и пересекли финишную черту на территории Фиера. В пятый день соревнований за первое место поборолись 55 спортсменов из 11 команд из 9 стран.
Члены сборной Азербайджана Elite/U23, участвовавшие в соревнованиях, добились высокого результата. Азербайджанские спортсмены проявили настоящий командный дух и оказали большую поддержку Самиру Джебраилову, одному из ведущих членов сборной. В итоге велосипедист завоевал серебряную медаль со временем 2 часа 42 минуты 56 секунд. Он набрал 3 рейтинговых очка UCI для себя и азербайджанской сборной.
Результаты других азербайджанских велосипедистов: Наджаф Багиров (02:43:03) (7-е место), Шахин Эйвазов (02:43:03) (29-е), Кямран Мирзаханов (02:43:03) (33-е), Муса Микаилзаде (02:43:03) (35-е).
Победителем этапа стал член сборной Греции Полихронис Цорцакис со временем 2 часа 42 минуты 55 секунд.
Результаты общего зачета: М.Микаилзаде (12:32:45, 15 UCI баллов) (5-е место), С.Джабраилов (12:33:46, 5 UCI баллов) (7-е), Ш.Эйвазов (12:39:35) (29-е). К.Мирзаханов (12:40:01) занял 31-е место, Н.Багиров (12:52:56) - 44-е место. Сборная Азербайджана (37:53:14) в итоге заняла 6-е место.
У С.Джебраилова 2-е место в списке лучших маунтинбайкеров и 3-е место в списке лучших спринтеров.
Ш.Эйвазов занял 10-е место, К.Мирзаханов - 11-е, Н.Багиров - 16-е место среди лучших юных спортсменов велотура.
Четвертый этап гонки был отменен из-за сложных погодных условий.
В целом в 5-м этапе велотура приняли участие команды, представляющие Азербайджан, Турцию, Албанию, Грецию, Сербию, Румынию, Бельгию, Македонию и Великобританию.