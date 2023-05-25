Credit Suisse выплатит Иванишвили почти $1 млрд

Сингапурский международный коммерческий суд обязал Credit Suisse выплатить $926 миллионов Бидзине Иванишвили, главе правительства Грузии в 2012-2013 годах, за потерю части его состояния.

The Moscow Times пишет, что суд указал в своем решении, опубликованном в пятницу, что швейцарский банк не обеспечил сохранность активов Иванишвили, не закрыв доступа к ним Патриса Лескодрона, советника Credit Suisse Trust в Сингапуре.

Credit Suisse, который скоро будет поглощен своим конкурентом UBS, сразу же сообщил, что будет обжаловать вердикт.

Сумма $926 миллионов, которую должен выплатить Credit Suisse, будет уменьшена на $79 миллионов, уже выплаченных им в декабре.

В 2018 году Лескодрон был приговорен к тюрьме за то, что в течение восьми лет подделывал подписи бывших клиентов, включая Иванишвили. Он признался в фальсификации сделок и сокрытии убытков; мошенничество принесло ему десятки миллионов швейцарских франков. Он был освобожден в 2019 году, а в 2020 году покончил с собой.