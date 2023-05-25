Турция готова к положительным шагам с Арменией, если...

Турция готова к положительным шагам с Ереваном в случае подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Азербайджан предложил всеобъемлющее мирное соглашение, если Армения скажет "да", пройдут в очень скором времени обсуждения, и оно будет подписано. Мы, будучи Турцией, в этой ситуации, пойдем на некоторые положительные шаги", — заявил Чавушоглу.

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на посла Азербайджана во Франции Лейлу Абдуллаеву сообщило, что Баку и Ереван могут подписать мирное соглашение на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе 1 июня.