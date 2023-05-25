Минобороны Украины: Залужный жив Фото
Минобороны Украины опубликовало фото с официального мероприятия с участием главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Cогласно сообщению Минобороны, Залужный присутствовал на церемонии передачи Военно-морским силам артиллерийского катера «Буча».
Ранее российские телеграм-каналы распространяли слухи о том, что Залужный якобы получил травму головы и осколочные ранения в результате российского ракетного удара. Главком долгое время не появлялся в публичном поле.
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