Беседовал: Ага Гасымлы, собкор 18:28

Иранский журналист и политолог Юнес Шамели считает дезинформацией статью в The New York Sun, в которой, со ссылкой на полицию Нью-Йорка, утверждается, что Ахмед Обалы, владелец и главный редактор телеканала Günaz.TV, вещающего на азербайджанскую аудиторию Ирана, был избит своим сыном, Денизом Обалы. «Я лично знаю Ахмеда и держу связь с человеком, который посещает его в американской клинике, - сказал Шамели в беседе с haqqin.az - Ахмед Обалы находится в тяжелом состоянии, а его сын введен в состояние медикаментозной комы из-за черепномозговой травмы. Характер нанесенных травм доказывает, что журналиста и его сына хотели убить. Врачи запретили разговаривать с Ахмедом даже его супруге, которая возмущена лживой информацией в американской газете. За несколько дней до нападения Дениз Обалы рассказал матери и друзьям, что за ним «все время ходят какие-то два человека».

По словам Шамели, в комнату отеля, где жил Ахмед Обалы, постучались люди, представившиеся работниками румсервиса. Судя по всему, они были в униформе обслуги отеля, иначе Ахмед не открыл бы дверь. «Это - типичный почерк иранских спецслужб, - подчеркнул журналист. - Именно этот прием использовался при убийстве экс-президента Ирана Шапура Бахтияра в одном из отелей Парижа, а также известного диссидента, актера Ферейдуна Фаррохзада в пригороде Бонна». По словам Шамели, теракт в отношении Обалы является частью репрессий в отношении активистов национального движения азербайджанцев, которые проводят власти Исламской Республики. «Телеканал Gunaz.TV получил огромную популярность в азербайджанских провинциях в 2006 году, когда в Тебризе, Казвине, Урмии и других городах проходили акции протеста из-за оскорбительной карикатуры в газете İran, изобразившей азербайджанцев тараканами, - сказал журналист. - В последнее время революционные суды в Тебризе вынесли десятки обвинительных приговоров в отношении участников акций протестов в азербайджанских городах. Напомню, что на этих митингах силовики убили азербайджанок Хадису Наджафи и Асри Панахи. Семеро арестованных обвинены в «мухарибе», то есть, в мятеже против Аллаха, что предусматривает смертный приговор. Еще тысячи азербайджанцев находятся под следствием».

Иранский журналист рассказал, что, невзирая на государственную политику ассимиляции этнических меньшинств, среди азербайджанцев идет процесс развития национального самосознания. «Политика стирания азербайджанской национальной идентичности ради создания иранского исламского народа потерпела фиаско, - считает Юнес Шамели. – И, в том числе, благодаря успехам Азербайджанской Республики. По своему мировоззрению азербайджанская община Ирана разделена на тех, кто видит себя иранскими турками, то есть, частью унитарной многонациональной страны, и тех, кто не видит свое будущее в составе государства и выступают за автономию, вплоть до отделения от Ирана. Внутренняя динамика процессов в азербайджанских провинциях говорит о росте числа сторонников автономии и федерализации Ирана. Акции протестов в Тебризе и других городах носили как демократический, так и национально-освободительный характер. Что, безусловно, страшит власти в Тегеране, поскольку тюркские народы Ирана составляет 40 процентов населения страны. Это - большая и мощная сила, способная преобразовать ИРИ в федеративное государство. Трансформация Ирана в светское государство XXI века возможна и через национально-демократическую борьбу этнических меньшинств и федеративное устройство страны. Пока же в азербайджанских провинциях продолжаются антиправительственные выступления против гендерной и этнической дискриминации, а также против подавления прав национальных меньшинств. К примеру, жители небольшого азербайджанского города Маранда каждый день выходят на ночные шествия и скандируют с балконов и крыш домов антиправительственные лозунги. Да, в целом по стране волна протестов несколько утихла, но она не прекратилась».

Политолог считает, что снижение активности протестов связано еще и с тем, что иранские женщины помимо воли властей де-факто аннулировали требование закона об обязательном хиджабе, который действовал сорок три года. «В Тегеране, Исфахане, Мешхеде, Ширазе, Карадже и других крупных городах женщины уже свободно ходят без хиджабов на работу, гуляют в парках, делают покупки, - говорит Шамели. - На улицах нет патрулей полиции нравов, а единичные выпады «баседжистов» в штатском в отношении женщин наталкиваются на силовой отпор со стороны иранских мужчин. После пятисот тридцати убитых, двух тысяч раненных и искалеченных манифестантов, а также двадцати пяти тысяч арестованных власти уже не решаются на какие-то силовые меры в вопросе обязательного хиджаба. К сожалению, эта картина свободы женщин, которая наблюдается сегодня в крупных городах, нетипична для отсталых в социально-экономическом плане иранских провинций с их высоким уровнем неграмотности и бедности». Как утверждает иранский политолог, в настоящее время предметом обсуждений и дискуссий в соцсетях является дальнейшая тактика антиправительственного движения, начавшегося в сентябре 2022 года с убийства полицией нравов 23-летней Мехсы Амини. «К сожалению, протестная масса не достигла существующего потенциально критического уровня, способного свергнуть преступный режим аятолл, - считает Юнес Шамели. - В основном на улицы вышла просвещенная молодежь. Процесс вовлечения старшего поколения в революционный ход событий был организован на недостаточно высоком уровне. Это - следствие низкой политизированности иранского общества, а также значительной массы малограмотного или вообще неграмотного населения Ирана».

По словам Шамели, в данное время в Иране идет активный процесс политизации общества, чего до сих пор не было. Люди стали объединяться в партии, за рубежом создаются отделения действующих политических организаций. Иранское движение гражданского неповиновения эволюционирует в сторону большей политической организованности. «Это - своего рода подготовка к следующему, более политизированному этапу борьбы, - считает журналист. - Оппозиционный политический спектр состоит из сторонников реставрации монархии, республиканцев и федералистов. Именно в этом контексте следует рассматривать контакты принца Реза Пехлеви с израильским правительством, рассчитанные на помощь Израиля в усиление промонархической оппозиции». Политолог считает, что летом следует ожидать подъема протестной волны. «75 процентов населения Ирана живет за чертой бедности, - говорит он. - Из-за тотальной цензуры эта огромная масса бедных и непросвещенных людей не имеет представления о современном мире, гражданских правах и свободах, а потому остается в стороне от протестов. Религиозная власть делала все возможное, чтобы держать свой народ в невежестве. Объективная информация – главный враг иранской деспотии. Потому-то бедноту в провинциях так долго держали в информационном вакууме.

Процесс политизации создает условия, при котором большая масса людей сможет реально оценить происходящие в стране процессы. И хотя власти заявляют, что 80 процентов иранского населения является образованным, верить в это не стоит, поскольку в интерпретации иранских властей «образованность» означает, что человек способен прочесть и понять небольшой текст на фарси. То есть, тот, кто закончил пять классов в медресе, уже считается образованным, хотя его база знаний науки, культуры и прочего минимальна. Аятоллы построили такую систему «образования», чтобы дети могли читать религиозную литературу и участвовать в религиозных ритуалах, не более того. Начиная с детского сада, ребенок в Иране подвергается под соусом образования обработке идеологией Вилаят-э-Фагих. Такое «образование» не имеет ничего общего с научным, общественно-культурным развитием. Власти всегда с опаской относились к образованию. За плечами большинства мулл, находящихся на самой верхушке власти, всего пять-шесть классов медресе. Все их дипломы о высшем образовании приобретены за деньги. В Иране широко распространена практика продажи дипломов, сертификатов высшего и среднего образования. Но при всем этом появление интернета способствовало формированию новой генерации иранской молодежи, которая и стала основой гражданского неповиновения «Мехса Амин». Шамели считает, что рахбар Али Хаменеи не может пойти на уступки в вопросе об обязательном хиджабе.