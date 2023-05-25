Путин готов к дипломатии по Украине

Россия готова к дипломатическому решению по Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время телефонного звонка с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

В свою очередь Лула да Силва заявил, что готов продолжать усилия по достижению мира в Украине: "Поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Подтвердил готовность Бразилии вместе с Индией, Индонезией и Китаем к диалогу с обеими сторонами конфликта для достижения мира".