Байрамов рассказал спецпредставителю НАТО о нормализации отношений с Арменией Фото
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, специальным представителем по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной.
Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между НАТО и Азербайджаном, процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией и текущее состояние переговоров.
На встрече была отмечена важность ведения регулярного политического диалога и развития практического сотрудничества между НАТО и Азербайджаном как страной-партнером, способствующей миру и безопасности в регионе и за его пределами.
Джейхун Байрамов проинформировал о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении продвижения мирной повестки дня, военно-политических провокациях Армении, наносящих ущерб мирному процессу.
Хавьер Коломина подчеркнул, что НАТО поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.