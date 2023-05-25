Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности, специальным представителем по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной.

Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между НАТО и Азербайджаном, процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией и текущее состояние переговоров.

На встрече была отмечена важность ведения регулярного политического диалога и развития практического сотрудничества между НАТО и Азербайджаном как страной-партнером, способствующей миру и безопасности в регионе и за его пределами.