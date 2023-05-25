ВСУ о новой тактике россиян: «Могут положить до 100 человек»

Российская армия использует новую тактику для штурма украинских позиций - отряды «Шторм Z», которые применяются для "мясных штурмов". Об этом украинскому 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко.

По его словам, если раньше для штурмовых действий привлекали отряды «вагнеровцев» и спецназовцев регулярной российской армии, то сейчас в большинстве своем используют отряды «Шторм Z». Бойцы этих отрядов оснащены стрелковым оружием, гранатами и ручными гранатометами.

«Эти штурмовики мобилизованы в таком количестве, что позволяет добавлять их в состав российских подразделений, участвующих в боевых действиях как на Авдеевском и Бахмутском, так и на Купянском направлениях. Вот они вырыли место на один штык – их украинские военные ликвидировали. Зашла еще одна группа и рядом вырыла еще под один штык – их снова ликвидировали. И так пока они не выкопают полноценную позицию. И ради этого они могут положить до 100 человек в одном секторе», - сказал украинский военный.

Напомним, что в апреле этого года Институт изучения войны сообщал о том, что российское военное командование создает специализированные ротные отряды «Шторм Z» для боев среди городских застроек или захвата укрепленных пунктов. Эксперты отмечали, что каждая рота «Шторм Z» состоит из 100 человек, предназначена для ведения боевых действий в городских условиях или в сложных географических районах с целью захвата важных и стратегических объектов, таких как опорные пункты, командные пункты и узлы связи.