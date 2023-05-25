Скандал в Европарламенте

Многочисленные нарушения Венгрией законодательства ЕС делают ее непригодной для председательства в ЕС на ротационной основе в 2024 году. Такую резолюцию на следующей неделе планируют принять депутаты Европарламента, пишет издание Euractiv.

Проект резолюции, с которым ознакомилось издание, поддержали основные партии Европарламента.

В ответ представитель венгерского правительства Золтан Ковач обвинил депутатов Европарламента в том, что им "не нравится миротворческая позиция Венгрии и они стремятся втянуть нас в конфликт". Ковач имел в виду позицию Венгрии относительно вторжения России в Украину, из-за которой Будапешт часто тормозил санкции против России.

Резолюция также обвиняет правительство Виктора Орбана в "системной коррупции" и "осуждает антиевропейские коммуникационные кампании венгерского правительства, которые являются частью стратегии правительства, направленной на отвлечение внимания от несоответствия ценностям, закрепленным в статье 2 Договора о Европейском союзе".