Медведев: Россия нанесет ядерный удар по Украине, если...

Россия будет вынуждена нанести превентивный ядерный удар по Украине, если западные союзники предоставят ей ядерное оружие. Об этом заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его мнению, нарастающие поставки западных вооружений Киеву говорят о том, что вслед за системами ПВО, танками и самолетами ВСУ могут получить и ядерное оружие.

«Но тогда это будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдет до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар», — сказал он.

Медведев отметил, на Западе до конца не осознают готовность России к ядерному столкновению, полагая, что «до этого не дойдет»: «Дойдет, при определенных условиях».