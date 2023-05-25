США будут добиваться согласия Турции

Администрация США будет добиваться от одержавшего победу на президентских выборах в Турции согласия на вступление Швеции в НАТО до саммита альянса в Вильнюсе. Об этом заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.

На вопрос: какие действия Вашингтон будут предпринимать после выборов, чтобы Анкара ратифицировала членство Швеции в НАТО, Хоган заявил: "Швеция готова к членству в ЕС уже сейчас. В ближайшее воскресенье в Турции состоится второй тур выборов президента. Посмотрим, как они пройдут. Очевидно, что ратификация Анкарой членства Швеции в альянсе будет неотъемлемой частью наших консультаций в рамках взаимодействия с новым турецким правительством", - сказал дипломат.