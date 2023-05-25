Очередная военная диверсия Армении происходит на фоне провального для армянского премьер-министра Никола Пашиняна саммита Евразийского союза. Глава армянского правительства попытался вступить в словесную перепалку с азербайджанским президентом, однако после произнесенных «пламенных речей» - наихудшего исполнения ораторского искусства, вновь стал адресатом многочисленных саркастических посланий из России, Азербайджана, да и собственной страны.

Пашинян стал своим среди чужих, как и чужим для собственных граждан, ибо, по убеждению армянских оппозиционеров, не сумел найти аргументанции и утерял логическую последовательность туманной мысли против железного аргумента Ильхама Алиева, указавшего своему визави на «недавнюю оплошность» - официальный Ереван все же признал территориальную целостность Азербайджана. Подпись свою Пашинян отозвать уже не успеет…

Армянский премьер-министр прибегнул к мелкой мести, совершив новую гнусную инсинуацию, дабы испытать торжество победы в новой местячковой схватке с азербайджанскими войсками. У себя дома Пашинян пытается отбиться от обвинений, укрепить свои позиции в парламенте и на площади, подрывая наметившуюся в Кишиневе перспективу подписания мирного договора.

Истинная цель Армении – затянуть мирные переговоры на десятилетия, подрывая мирные устремления международного сообщества и азербайджанского правительства.

Чем же обернулась для Армении и лично самого Пашиняна новая военная авантюра? Азербайджанские военнослужащие вовремя пресекли вылазку армянской спецгруппы, которая, по всей видимости, преследовала далекоидущие цель. Может целью диверсантами являлся азербайджанский тыл, и они планировали совершить теракты в азербайджанских городах? Об этом мы узнаем в самое ближайшее время…

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