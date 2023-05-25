Пашинян отправил своих солдат взрывать азербайджанские города? обновлено
Очередная военная диверсия Армении происходит на фоне провального для армянского премьер-министра Никола Пашиняна саммита Евразийского союза. Глава армянского правительства попытался вступить в словесную перепалку с азербайджанским президентом, однако после произнесенных «пламенных речей» - наихудшего исполнения ораторского искусства, вновь стал адресатом многочисленных саркастических посланий из России, Азербайджана, да и собственной страны.
Пашинян стал своим среди чужих, как и чужим для собственных граждан, ибо, по убеждению армянских оппозиционеров, не сумел найти аргументанции и утерял логическую последовательность туманной мысли против железного аргумента Ильхама Алиева, указавшего своему визави на «недавнюю оплошность» - официальный Ереван все же признал территориальную целостность Азербайджана. Подпись свою Пашинян отозвать уже не успеет…
Армянский премьер-министр прибегнул к мелкой мести, совершив новую гнусную инсинуацию, дабы испытать торжество победы в новой местячковой схватке с азербайджанскими войсками. У себя дома Пашинян пытается отбиться от обвинений, укрепить свои позиции в парламенте и на площади, подрывая наметившуюся в Кишиневе перспективу подписания мирного договора.
Истинная цель Армении – затянуть мирные переговоры на десятилетия, подрывая мирные устремления международного сообщества и азербайджанского правительства.
Чем же обернулась для Армении и лично самого Пашиняна новая военная авантюра? Азербайджанские военнослужащие вовремя пресекли вылазку армянской спецгруппы, которая, по всей видимости, преследовала далекоидущие цель. Может целью диверсантами являлся азербайджанский тыл, и они планировали совершить теракты в азербайджанских городах? Об этом мы узнаем в самое ближайшее время…
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26 мая на участке азербайджано-армянской государственной границы, находящемся на территории Зангиланского района, была пресечена попытка нарушения государственной границы Азербайджана со стороны диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Армении.
Как говорится в сообщении Госпогранслужбы Азербайджана, в результате бдительности военнослужащих, несущих службу на погранично-боевом пункте, были своевременно обнаружены действия диверсионно-разведывательной группы и приняты необходимые меры по задержанию двух армянских военнослужащих.
Остальные члены диверсионной группы сбежали, воспользовавшись сложным рельефом местности.
* * * 20:30
На Зангиланском направлении госграницы предотвращена попытка прорыва группы армянских диверсантов.
Отмечается, что действиями ВС Азербайджана диверсионная группа была обезврежена.
Задержаны двое диверсантов.