НАТО планирует повысить статус Украины

В НАТО намерены предложить Украине обновленный формат отношений, однако конкретная дорожная карта для ее вступления в альянс все еще остается более отдаленной перспективой, пишет Euractiv.



Издание отмечает, что заявка Украины на вступление в НАТО до сих пор осталась без ответа. Вероятно, это будет центральной темой саммита альянса в Вильнюсе. В то же время идея повысить статус Украины в НАТО находит все большую поддержку среди стран–членов альянса.

Euractiv указал, что страны НАТО стремятся повысить статус Украины в своих отношениях путем создания совета Украина–НАТО. Согласно плану, Украина будет "полноправным" членом за столом совета Украина–НАТО, а не только приглашенной страной для обсуждений, как предусматривает комиссия Украина– НАТО. Это также откроет двери для широкого круга новых сфер сотрудничества, таких как обмен разведданными, проведение совместных учений.

"Это был бы первый шаг в "укреплении политического партнерства" между НАТО и Украиной с начала полномасштабной войны и после подачи Киевом заявки на членство, рассказали два дипломата альянса.

По мнению дипломатических источников издания, создание совета способствовало бы формированию Украины как будущего члена НАТО, это помогло бы максимально приблизить ее к стандартам альянса.