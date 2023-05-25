В своем выступлении Теймур Мусаев напомнил об историческом пути азербайджанского государства, который, начиная с 1993 года, был трудным, но в то же время почетным и, несмотря на все трудности, превратил азербайджанцев в победоносную нацию.

Министр отметил, что в мае этого года в Азербайджане и за его пределами широко отмечалось 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, основоположника современного независимого азербайджанского государства. Наряду с этим, напомнив о трудностях, с которыми столкнулся Азербайджан и его народ в период восстановления независимости, он привел в пример достижения великого лидера и отметил его исключительную роль в этом деле.

В свою очередь, посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров рассказал о взаимоотношениях между Азербайджаном и Швейцарией и перспективах развития двусторонних отношений, а также о растущей роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности европейского региона.

В художественной части мероприятия были представлены азербайджанские национальные танцы.