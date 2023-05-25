Путин не ожидал: Думал, все скажут «Спасибо, хорошо»

Президент России Владимир Путин не ожидал, что поднимется «совершенно непонятная буча» из-за возобновления авиасообщения между Россией и Грузией, пишут российские СМИ.

Комментируя возобновление авиарейсов между Москвой и Тбилиси, Путин отметил, что идея снова пустить регулярные рейсы между странами принадлежала ему — так он решил поддержать людей в Грузии, которые хотят выстраивать с Россией нормальные отношения.

«Откровенно говоря, для меня было полной неожиданностью реакция, которая за этим последовала. Я думал, что все скажут: «Спасибо, хорошо». Но нет, там какая-то поднялась совершенно непонятная буча по этому вопросу. Очень странно и, честно говоря, неожиданно», — сказал президент России.