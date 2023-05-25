Институт омбудсмена избран членом международной организации

Институт уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана избран новым полноправным членом Международной конференции омбудсменов по информации.

Эта организация, имеющая большую репутацию в сфере обеспечения права на доступ к информации, объединяет информационных омбудсменов, а также омбудсменов и другие институты, действующие в других сферах, — в целях реализации защиты и поощрения доступа к публичной информации.

Следует отметить, что по инициативе омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой в данной структуре в 2020 году был создан Отдел защиты права на доступ к информации.