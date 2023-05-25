Соловьев выступил «с новым предложением»

Российский пропагандист Владимир Соловьев призвал ударить ядерной торпедой "Посейдон" по Великобритании.

В эфире своего шоу пропагандист заявил, что Россия должна показать миру, что готова использовать ядерное оружие: "У американцев есть сомнения. У американцев есть не только сомнения, американцы уверены, что мы не используем. Именно поэтому Блинкен убедил Байдена, что надо дать добро на поставку F-16".

По мнению Соловьева, на применение ядерного оружия в Европе никакого ответа не будет:"Поэтому надо "долбить ядерным оружием" и спокойно смотреть, как их сомнения стираются с их наглых морд".