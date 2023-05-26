Российские войска в ближайшие часы готовят масштабную провокацию с имитацией аварии на временно захваченной Запорожской атомной электростанции, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Для этого будет проведен удар непосредственно по территории ЗАЭС. После этого будет объявлено об аварийной утечке радиоактивных веществ. В инциденте традиционно будет обвинена Украина", - говорится в сообщении.

По информации ГУР, чтобы максимально скрыть свои действия, россияне сорвали запланированную на 26 мая ротацию персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ.