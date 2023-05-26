В России разыскивают сбежавших из отряда «Шторм Z»

Полицейские Ростовской области России получили ориентировки на 39 бывших заключенных, набранных Минобороны РФ для службы в отряде «Шторм Z», пишут российские СМИ.  

Сообщается, что бывшие заключенные, подписавшие контракт с Минобороны РФ, покинули военную часть в Лисичанске Луганской области Украины 24 мая. 

Согласно ориентировке, вооруженные зэки передвигаются на нескольких автомобилях, могут быть в гражданской одежде и с чужими документами.