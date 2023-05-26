Премьер-министр Азербайджана о новых проектах с Грузией

Стратегическое партнерство и политический диалог между Азербайджаном и Грузией находятся на высоком уровне. Об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов на мероприятии, посвященном Дню независимости Грузии, состоявшемся в Баку 26 мая.

Поздравив народ и государство Грузии с праздником независимости, Али Асадов отметил, что основа добрососедских отношений между двумя странами была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым и Эдуардом Шеварднадзе (с 1995 по 2003 год - президент Грузии).

«Азербайджан и Грузия поддерживают друг друга в рамках международных организаций, осуществляемые совместные проекты вносят вклад в развитие региона. Реализуются новые проекты по зеленой энергии. Наше сотрудничество развивается во всех сферах. Верим в дальнейшее углубление взаимовыгодного сотрудничества», - сказал он.

Али Асадов также подчеркнул, что Азербайджан и Грузия всегда жили в условиях дружбы и братства. Об этом свидетельствует обретение независимости обеими странами 105 лет назад.