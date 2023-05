Лула да Силва отказал Путину

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отклонил приглашение на Петербургский экономический форум в ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я поблагодарил Путина за приглашение посетить Международный экономический форум в Санкт-Петербурге и ответил, что в данный момент не могу приехать в Россию, но подтвердил готовность Бразилии – наряду с Индией, Индонезией и Китаем – вести диалог с обеими сторонами конфликта в поисках мира", – написал он в Twitter.

Conversei agora por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Agradeci a um convite para ir ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, e respondi que não posso ir a Rússia nesse momento, mas reiterei a disposição do Brasil, junto com a Índia, Indonésia e…