Трамп назвал единственного кандидата, способного победить Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия на выборах президента США должна оказать ему поддержку, поскольку он единственный кандидат от республиканцев, которому по силам выиграть выборы в 2024 году, сообщают американские СМИ.



По его словам, опросы прогнозируют его значительный отрыв от других республиканских кандидатов на праймериз. Кроме того, Трамп назвал себя единственным кандидатом, который может одержать победу над нынешним президентом США Джо Байденом.

"Если мы не сделаем это, то наша страна окажется в такой беде, с которой мы не сталкивались никогда раньше", - заявил он.