Синан Оган: «Кылычдароглу, твой проект абсурден» Видео
Синан Оган, занявший третье место в первом туре президентских выборов в Турции, раскритиковал кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу, представившего свой провальный проект под названием "проект жизни", в котором Азербайджан исключен из транспортного проекта "Шелковый путь", сообщает Yeni Safak.
"Кылычдароглу, твой проект абсурден!"- заявил экс-кандидат в президенты Турции Синан Оган.
Напомним, ранее политик азербайджанского происхождения объявил о поддержке действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов 28 мая.