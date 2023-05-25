Экс-посол США в России призывает учить украинский язык

Бывший посол Соединенных Штатов в Москве Майкл Макфол считает, что в США нужно увеличить украинские студии ввиду того, что Украина в будущем станет членом ЕС и НАТО, а ее традиционно рассматривали в тени России, сообщают украинские СМИ.

По словам дипломата, после распада Советского Союза в США стали гораздо меньше внимания уделять изучению отдельных стран, которые ранее находились под российской оккупацией: "Я профессор Стэнфордского университета и скажу вам, что у нас нет кафедры украинистики. И это позор, это очень неправильно".

"Поскольку Украина станет одной из важнейших стран в Европе, одной из важнейших стран Евросоюза и НАТО, мы, в частности, как США, должны начать понимать Украину во всех ее проявлениях, во всех измерениях, а не только как страну, расположенную где-то рядом с Россией", – сказал он.