Президент Грузии обратилась к правительству: «Зачем впустили дочь Лаврова?»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала правительство за допуск в страну дочери главы МИД России Сергея Лаврова, сообщают грузинские СМИ.

«Власти несут ответственность за охрану границы и территории. Вы должны знать, кто въезжает и кто выезжает из страны. Трудно поверить, что члены высшего политического круга России въехали в страну без предварительного предупреждения и гарантий безопасности», — заявила Саломе Зурабишвили.

Ранее члены «Грузинской мечты» подтвердили, что санкционированная дочь Сергея Лаврова Екатерина (Винокурова) Лаврова находилась в Грузии на свадьбе своего родственника.