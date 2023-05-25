Захарова упрекнула Украину

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина при поддержке Запада «не ставит ни в грош» интересы обеспечения продовольственной безопасности и борьбы с голодом в Африке.

Дипломат отметила, что представители России в Совместном координационном центре в Стамбуле сражаются за включение в черноморскую инициативу сухогрузов, направляющихся в Африку.

Кроме того, по словам Захаровой, Запад не интересуют поставки аммиака в Африку для производства необходимых удобрений. Москва готова без промедления запустить аммиакопровод Тольятти–Одесса, но, как отметила Захарова, Киев тормозит этот процесс.