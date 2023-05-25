В Дубае построят первую в мире «Биткоин-башню»

Первую в мире "Биткоин-башню" построит застройщик в Дубае как дань уважения первой криптовалюте, сообщает EINpresswire.

Известно, что проект небоскреба создал архитектор Сальваторе Легьеро. Это будет внушительных размеров 40-этажная высотка.

В дополнение к башне построят тематическую сеть гостиниц, которая также будет связана с биткоином, и в ней будут использоваться передовые технологии, основанные на блокчейне и искусственном интеллекте. 