В Киеве отреагировали на требования Китая отдать России территории

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте отреагировал на требования Китая "отдать РФ оккупированные территории".



Он заявил, что любые "компромиссные предложения", которые регулярно появляются в СМИ, в случае их реализации означали бы крах демократии, победу России, сохранение режима президента России Владимира Путина и рост конфликтов на международной политической арене.

Напомним, ранее The Wall Street Journal опубликовал материал, в котором утверждается, что китайский спецпредставитель Ли Хуэй во время встреч с европейскими дипломатами предлагал "остановить боевые действия в Украине и отдать России оккупированные украинские территории".