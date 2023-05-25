Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 08:27

На фоне многочисленных масштабных неприятностей, в которые вовлекло свою страну российское руководство, отмена традиционного коммерческого мероприятия не выглядит большой проблемой. Но в случае с Международным авиационно-космическим салоном (МАКС) все гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд. МАКС-2023 планировалось провести с 25 по 30 июля, но все стороны, привычно раз в два года собиравшиеся на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова в подмосковном Жуковском, свернули свои приготовления. Впервые с 1993 года, когда российский авиакосмический салон проводился в первый раз, этот грандиозный праздник неба отменяется.

В качестве причины указывается опасность появления «недружественных» беспилотников в зоне полетов авиатехники. Дескать, меры по усилению безопасности сорвали бы летную программу салона, потому как помехи, которые создают средства радиоэлектронной борьбы против дронов, соответствующим образом влияют и на работу бортовой электроники летательных средств, участвующих в демонстрационных полетах. Резоны в этом, конечно, есть, но, кажется, главная причина отказа от МАКС нынче в другом. Салон в Жуковском – мероприятие федерального значения, которому всегда уделялось повышенное внимание, и сам президент старался почтить его своим присутствием. Еще бы, это была международная выставочная площадка, где производители со всего мира показывали новейшие образцы авиационной техники, встречались с покупателями, заключали многомиллионные сделки: авиация - сфера очень больших сделок. Было время, когда МАКС котировался почти наравне со знаменитыми авиасалонами в Ле Бурже, Фарнборо и Сингапуре. Для России, нездорово озабоченной признаками своего величия, было важно продемонстрировать свою принадлежность к миру высоких технологий и сыграть не последнюю роль в нем. Коммерческая составляющая тоже играла огромное значение: пресса с гордостью рапортовала о заключенных сделках о продаже российской авиатехники. По итогам последнего салона, прошедшего в предвоенном 2021 году и, по мнению участников рынка, скучного и в целом неудачного, было заключено контрактов на 256 миллиардов рублей, были представлены более 830 компаний из 56 стран. Правда, следует учитывать, что нередко в отчеты подобных выставочных мероприятий вносят предварительные договоренности, которые не перерастают в итоге в твердые соглашения, это обычное дело.