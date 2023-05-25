Американцы о планах Москвы: Кремлю переговоры не нужны

Кремль вновь пытается давить на Запад, чтобы заставить Украину пойти на уступки и вести переговоры на выгодных для Москвы условиях. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По их наблюдению, Россия активизировала информационную кампанию, призванную усилить давление Запада на Украину.

Так, 26 мая Кремль заявил, что президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой выразил «открытость российской стороны к диалогу на политико-дипломатическом треке, который до сих пор блокируется Киевом и его западными спонсорами».

Американские аналитики отметили, что «заявление Путина не свидетельствует о том, что РФ заинтересована в переговорах с Украиной. Кремль не создал никаких серьезных оснований для переговоров и не отказался от своих максималистских целей – принудить украинское правительство к капитуляции. Кремль, вероятно, пытается усилить свои ложные заявления о готовности к переговорам с Украиной на фоне прибытия 26 мая в Москву специального представителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя для обсуждения мирного урегулирования войны России в Украине путем переговоров».

Накануне Wall Street Journal сообщила, что китайский дипломат во время своих визитов в страны Европы на прошлой неделе призывал европейских чиновников прекратить конфликт в Украине до его эскалации.

Китай может пытаться подтолкнуть Запад к тому, чтобы заставить Украину согласиться на прекращение огня (на не выгодных для нее условиях, в том числе с отказом от оккупированных территорий), а Кремль тем временем делает ложные заявления о заинтересованности в переговорах в преддверии ожидаемого украинского контрнаступления, считают эксперты. Таким образом Москва, по их мнению, в том числе пытается воспрепятствовать продолжению западной военной помощи Украине.