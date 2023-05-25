Москва поддержала Зангезурский коридор… и выбила из рук Армении последний аргумент наш обзор
Хотя трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с участием президента России Владимира Путина в Москве 25 мая завершилась без принятия какого-либо мирного документа, стороны обсудили Зангезурский транспортный коридор, который был предметом обсуждения и горячих дискуссий с ноября 2020 года, и добились значительного прогресса.
Отныне можно свободно использовать выражение «транспортный коридор», поскольку публичная полемика, инициированная Николом Пашиняном на саммите Евразийского экономического союза, на котором также присутствовал в качестве гостя президент Азербайджана, опровергла доводы армянской стороны касательно того, что идея Зангезурского коридора была проявлением территориальных претензией к Армении.
В ходе этой полемики Ильхам Алиев заявил, что оценка словосочетания «Зангезурский коридор» как территориальных претензий к Армении может быть лишь продуктом бурной фантазии. Потому что «коридор» — это международный термин, используемый для торговых путей: в частности он используется для обозначения маршрутов «Север-Юг» или «Восток-Запад».
Премьер-министр Армении не смог дать разумного ответа на этот веский аргумент и попытался увязать вопрос с фразой «Лачинский коридор», которая была отражена в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, но уже утратила свою актуальность. Уже позже, после двусторонней встречи с Ильхамом Алиевым, президент России заявил, что позиция Азербайджана по этому вопросу совершенно ясна и для каких-либо иных интерпретаций места нет.
Другими словами, речь идет о транспортном коридоре, и над этим коридором должен быть обеспечен полный суверенитет Армении.
Таким образом, после того, как было официально подтверждено, что инициатива «Зангезурский коридор» не направлена на возвращение части исторических земель Азербайджана, у Армении нет оправдания невыполнению взятых на себя обязательств по восстановлению железнодорожного пути до Нахчывана. Поэтому стороны договорились продолжить трехсторонние переговоры с участием вице-премьеров с целью согласования технических аспектов открытия данного транспортного коридора.
Как известно, этот формат был создан в начале 2021 года при участии вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Но долго он не функционировал, поскольку армянская сторона рассматривала Зангезурский коридор как территориальную претензию к Армении и не желала выполнять соответствующий пункт Трехстороннего заявления от 10 ноября. Хотя после начала работы трехсторонней рабочей группы и были начаты определенные работы по восстановлению части железной дороги до Нахчывана, проходящей через территорию Армении, включая инженерно-измерительные работы и определение первоначальной стоимости проекта. Но позже армянская сторона прекратила все работы.
Вице-премьер России Алексей Оверчук сообщил подробности достигнутых в Москве договоренностей по Зангезурскому транспортному коридору. По его словам, переговоры прошли «очень хорошо».
«В принципе достигнуты договоренности о том, что разблокирование начнется со строительства железной дороги через Мегри — между западными районами Азербайджана и Нахичеванью. Для Армении соответственно тоже открывается выход на Иран, выход на Российскую Федерацию, на ЕАЭС, то есть договоренность охватывает не только движение между западными районами Азербайджана и Нахичеванью, но и вот западные оконечности Нахичевани от Армении — то есть армяне смогут возить свои грузы совершенно спокойно через территорию Азербайджана в другие страны, куда захотят», — заявил Оверчук по итогам переговоров российскому Первому каналу.
Также он рассказал, какие вопросы будут обсуждать вице-премьеры трех стран по поручению лидеров на предстоящей на следующей неделе в Москве встрече. По словам Оверчука, будут обсуждаться «технические детали», в частности, по механизмам пересечения границы.
«Это очень важные детали, речь идет именно о порядке пересечения границы между Азербайджаном и Арменией, именно о том, как будет осуществляться пограничный, таможенный и иные виды контроля. Это очень важно», — заявил Оверчук.
Вопрос действительно важный, потому что то, как будет работать железная дорога между Азербайджаном и Нахчываном, во многом будет зависеть от пограничных, таможенных и других механизмов контроля. Согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября, перевозки грузов из Азербайджана в Нахчыван должны осуществляться по территории Армении под контролем ФСБ России. Пока неизвестно, изменила ли армянская сторона свою позицию по этому вопросу.
Что касается контроля на границе, то недавно армянские источники сообщили, что таможенный контроль над Зангезурским транспортным коридором может быть поручен компании из третьей страны. То есть, поскольку границы Армении охраняются российскими пограничниками, поезда, направляющиеся в Нахчыван, могут формально встречать на границе именно они, а вот таможенный контроль груза может осуществлять компания-оператор из третьей страны.
В другом сообщении армянских СМИ говорится, что представители одной из иностранных компаний в эти дни осмотрели участки, где проходит железная дорога.
Насколько правдива эта информация, неизвестно: однако вариант доверить таможенный контроль компании-оператору из третьей страны в свое время обсуждался между Грузией и Россией в связи с открытием железной дороги через Абхазию. Для этой цели также была выбрана швейцарская компания.
В любом случае можно сказать, что главное препятствие в отношении Зангезурского транспортного коридора в московских переговорах было преодолено и отговорки Армении больше не сработают: было четко установлено, что за этим коридором не стоят территориальные претензии. Точно так же абсурдны доводы Ирана, называющего открытие Зангезурского коридора «изменением границ в регионе». Движение поездов из Азербайджана в Нахчыван и обратно никак не может «закрыть» сухопутную границу Ирана с Арменией. А тот факт, что по этому коридору Армения также может транспортировать свои товары в Иран, еще раз подтверждает доводы официального Баку: Зангезурский коридор отвечает интересам всех стран региона.