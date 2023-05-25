Фархад Мамедов, автор haqqin.az 09:24

Хотя трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с участием президента России Владимира Путина в Москве 25 мая завершилась без принятия какого-либо мирного документа, стороны обсудили Зангезурский транспортный коридор, который был предметом обсуждения и горячих дискуссий с ноября 2020 года, и добились значительного прогресса. Отныне можно свободно использовать выражение «транспортный коридор», поскольку публичная полемика, инициированная Николом Пашиняном на саммите Евразийского экономического союза, на котором также присутствовал в качестве гостя президент Азербайджана, опровергла доводы армянской стороны касательно того, что идея Зангезурского коридора была проявлением территориальных претензией к Армении.

В ходе этой полемики Ильхам Алиев заявил, что оценка словосочетания «Зангезурский коридор» как территориальных претензий к Армении может быть лишь продуктом бурной фантазии. Потому что «коридор» — это международный термин, используемый для торговых путей: в частности он используется для обозначения маршрутов «Север-Юг» или «Восток-Запад». Премьер-министр Армении не смог дать разумного ответа на этот веский аргумент и попытался увязать вопрос с фразой «Лачинский коридор», которая была отражена в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, но уже утратила свою актуальность. Уже позже, после двусторонней встречи с Ильхамом Алиевым, президент России заявил, что позиция Азербайджана по этому вопросу совершенно ясна и для каких-либо иных интерпретаций места нет. Другими словами, речь идет о транспортном коридоре, и над этим коридором должен быть обеспечен полный суверенитет Армении. Таким образом, после того, как было официально подтверждено, что инициатива «Зангезурский коридор» не направлена на возвращение части исторических земель Азербайджана, у Армении нет оправдания невыполнению взятых на себя обязательств по восстановлению железнодорожного пути до Нахчывана. Поэтому стороны договорились продолжить трехсторонние переговоры с участием вице-премьеров с целью согласования технических аспектов открытия данного транспортного коридора.

Как известно, этот формат был создан в начале 2021 года при участии вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Но долго он не функционировал, поскольку армянская сторона рассматривала Зангезурский коридор как территориальную претензию к Армении и не желала выполнять соответствующий пункт Трехстороннего заявления от 10 ноября. Хотя после начала работы трехсторонней рабочей группы и были начаты определенные работы по восстановлению части железной дороги до Нахчывана, проходящей через территорию Армении, включая инженерно-измерительные работы и определение первоначальной стоимости проекта. Но позже армянская сторона прекратила все работы. Вице-премьер России Алексей Оверчук сообщил подробности достигнутых в Москве договоренностей по Зангезурскому транспортному коридору. По его словам, переговоры прошли «очень хорошо». «В принципе достигнуты договоренности о том, что разблокирование начнется со строительства железной дороги через Мегри — между западными районами Азербайджана и Нахичеванью. Для Армении соответственно тоже открывается выход на Иран, выход на Российскую Федерацию, на ЕАЭС, то есть договоренность охватывает не только движение между западными районами Азербайджана и Нахичеванью, но и вот западные оконечности Нахичевани от Армении — то есть армяне смогут возить свои грузы совершенно спокойно через территорию Азербайджана в другие страны, куда захотят», — заявил Оверчук по итогам переговоров российскому Первому каналу.

Также он рассказал, какие вопросы будут обсуждать вице-премьеры трех стран по поручению лидеров на предстоящей на следующей неделе в Москве встрече. По словам Оверчука, будут обсуждаться «технические детали», в частности, по механизмам пересечения границы. «Это очень важные детали, речь идет именно о порядке пересечения границы между Азербайджаном и Арменией, именно о том, как будет осуществляться пограничный, таможенный и иные виды контроля. Это очень важно», — заявил Оверчук. Вопрос действительно важный, потому что то, как будет работать железная дорога между Азербайджаном и Нахчываном, во многом будет зависеть от пограничных, таможенных и других механизмов контроля. Согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября, перевозки грузов из Азербайджана в Нахчыван должны осуществляться по территории Армении под контролем ФСБ России. Пока неизвестно, изменила ли армянская сторона свою позицию по этому вопросу.