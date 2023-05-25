По данным FAZ, ракета способна «долететь до Москвы», канцлер Олаф Шольц и президент Владимир Зеленский обсуждали их в начале мая во время встречи в Берлине.

Украина направила Германии официальный запрос с просьбой предоставить крылатые ракеты Taurus, пишут Der Spiegel и Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на немецкое Минобороны.

Der Spiegel пишет, что Киев направил запрос в последние дни, но Минобороны не стало уточнять, сколько ракет запросила украинская армия.

К передаче ВСУ ракет Taurus призвал в мае член внешнеполитического комитета Бундестага Родерих Кизеветтер. «Партнеры Украины теперь должны пойти ва-банк и предоставить Украине все, что Украина может использовать в общевойсковых боях и что разрешено международным правом», — сказал он.

Ракета Taurus запускается с самолета, она способна развивать скорость до 900 км/ч и имеет дальность стрельбы до 500 км, способна нести до 480 кг взрывчатки. Taurus при этом может лететь на предельно низкой высоте — около 50 метров, что мешает обнаружению радарами. Bild пишет, что ракета способна пробить железобетонную стену толщиной в метр. Taurus схожа по характеристикам с британско-французскими Storm Shadow. Их Лондон передал Киеву в мае.