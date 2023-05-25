На что намекает главком Украины? видео
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал видеоролик с намеком на начало контрнаступления.
Согласно сообщению украинских СМИ, видео появилось в соцсетях главкома. На кадрах украинские военные готовятся к битве, произнося боевую молитву. В конце видео - призыв к вступлению в ряды Вооруженных сил.
«Пришло время возвращать свое», - подписал видео Залужный.
Украинские СМИ предполагают, что на фоне ожидаемого контрнаступления ВСУ это заявление Залужного может намекать на его начало.