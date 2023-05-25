Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал видеоролик с намеком на начало контрнаступления.

Согласно сообщению украинских СМИ, видео появилось в соцсетях главкома. На кадрах украинские военные готовятся к битве, произнося боевую молитву. В конце видео - призыв к вступлению в ряды Вооруженных сил.

«Пришло время возвращать свое», - подписал видео Залужный.

Украинские СМИ предполагают, что на фоне ожидаемого контрнаступления ВСУ это заявление Залужного может намекать на его начало.