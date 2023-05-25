Иранцы возмущены словами Зеленского

«Обращаюсь ко всем - к обществу, иранским улемам, каждой иранской семье, тем людям, которые способны влиять на решения правительства в Иране. Простой вопрос: почему вы хотите быть пособниками русского террора? Почему вы на стороне государства, олицетворяющего зло?» - сказал Зеленский в своем обращении.

BBC информирует, что в своем обращении Владимир Зеленский сказал, что за время войны по Украине было выпущено более 1 150 иранских дронов «Шахед», 900 из которых удалось сбить. Он призвал иранский народ перестать поддерживать Россию, потому что, кроме страданий украинцев, это также приведет к еще большей изоляции самого Ирана.

Обращение президента Украины Владимира Зеленского к иранскому народу, в котором он призвал рядовых иранцев не поддерживать зло в лице России, вызвало бурную реакцию как внутри Ирана, так и за его пределами.

Это вопрос вызвал бурю негодования среди иранских пользователей соцсетей. В пятницу на всех платформах появились сотни тысяч сообщений, в которых иранцы просят президента Украины хорошо взвесить свои слова, отмечает BBC. Они шокированы тем, что Зеленский обвиняет простой иранский народ в деяниях официального Тегерана.

Группа независимых журналистов одной из первых опубликовала свою реакцию на обращение украинского президента. Они заявили, что иранцы рисковали своими жизнями ради того, чтобы встать на верную сторону истории в борьбе с исламским режимом. В этом заявлении также говорится, что с самого начала российской агрессии иранцы всячески поддерживали украинцев, но именно украинское правительство отвернулось от народов Ирана и Украины, когда приняло участие в церемонии празднования годовщины исламской революции в Иране, несмотря на то, что прогрессивный народ Ирана требовал бойкота церемонии.

В абсолютном большинстве отзывов комментаторы призывают Зеленского разделять народ Ирана и правительство. Многие комментаторы обращают внимание на недостаток дипломатического диалога между Западом и Ираном и считают, что усилия со стороны западных лидеров могли бы заставить официальный Тегеран изменить свой курс.

По словам корреспондента BBC Дариуша Ражабиана, Зеленский считался очень популярной фигурой среди оппозиционно настроенного населения Ирана, и до сих пор для многих таким и остается, но реакция на его выступление свидетельствует о разочаровании в некоторых кругах.

Между тем, иранцы, проживающие в Украине, говорят, что отношение к ним в обществе резко ухудшилось в последнее время. Также значительно осложнилось общение с чиновниками, которые, например, стали все чаще отказывать в продлении визы или оформлении документов без видимых на то причин, отмечает BBC.

В Киеве пока не прокомментировали реакцию, вызванную в Иране обращением Владимира Зеленского.