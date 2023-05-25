Как Пашинян видит будущее Карабаха?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал соратникам из партии «Гражданский договор», каким видит будущее Карабах а после подписания мира с Азербайджаном.

О разговоре премьер-министра Армении с однопартийцами пишет газета «Грапарак» со ссылкой на источники во фракции.

«Высокая автономия в составе Азербайджана, что означает, что у Карабаха будет достаточно государственных полномочий, чтобы не представлять угрозы для Баку, то есть у него не должно быть армии», – приводит издание слова армянского премьера.

«Если же Азербайджан будет игнорировать права карабахцев и не обеспечит безопасность, Пашинян считает, что Карабах сможет объявить о присоединении к России. А в худшем случае, если над головами армян Карабаха нависнет угроза,.. то власти Армении обеспечат их переезд в Армению», – утверждает издание.