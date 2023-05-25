Он не назвал дату, однако, по его словам, наступление может начаться «завтра, послезавтра или через неделю». У Украины нет права на ошибку, потому что это «историческая возможность», которую нельзя упустить, заявил Данилов.

Его интервью BBC было прервано телефонным сообщением Зеленского, который вызвал его на встречу как раз для обсуждения контрнаступления.

Данилов среди прочего сообщил, что некоторые силы ЧВК «Вагнер» отступают из Бахмута. По его данным, они «перегруппировываются еще в трех местах», но это «не означает, что они перестанут с нами воевать». Данилов также сказал, что «абсолютно спокоен» по поводу того, что Россия начала размещать ядерное оружие в Беларуси: «Для нас это не какая-то новость».

По словам Данилова, ВСУ начнут наступление, когда украинские командиры решат, что в данный момент могут добиться «наилучшего результата».

«Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю, - сказал секретарь СНБО. - Было бы странно, если бы я назвал даты начала тех или иных событий. Так нельзя… Перед нашей страной стоит очень ответственная задача. И мы понимаем, что не имеем права на ошибку».