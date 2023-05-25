Байден «крайне негативно» отнесся к отправке российского ядерного оружия в Беларусь

Президент США Джо Байден заявил, что относится «крайне негативно» к перемещению российского ядерного оружия в Беларусь. Его слова приводит Reuters.

Агентство не уточняет, где американский лидер выступил с этим заявлением.

Посольство РФ в Вашингтоне сделало заявление в связи со словами Байдена. Там заявили, что Россия и Беларусь имеют право предпринимать любые меры по собственной защите, в том числе в военно-ядерной сфере, поскольку против них «развязана гибридная война».

По мнению российских дипломатов, данные меры не нарушают международного законодательства.

Белорусский президент Александр Лукашенко 25 мая сообщил о начале перемещения Россией нестратегического ядерного оружия к подготовленным местам хранения на территории его страны. Президент РФ Владимир Путин сообщал о намерении Москвы разместить нестратегическое ядерное оружие в Беларуси в марте. В Вашингтоне действия Москвы и Минска охарактеризовали как «провокационные», в Брюсселе — как «ведущие к росту напряженности», а в Берлине — как «ошибочные».