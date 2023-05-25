Ночью на горячую линию МЧС Азербайджана «112» поступила информация о том, что в Приморском национальном парке Баку мужчина столкнулся с угрозой утопления.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, к месту происшествия незамедлительно были привлечены водолазы Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В результате оперативной спасательной операции водолазами был спасен 25-летний Кянан Аширов.