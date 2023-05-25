В совместном заявлении говорится: «26 мая на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории села Рездере Зангиланского района, было предотвращено нарушение государственной границы Азербайджана диверсионной группой ВС Армении. Благодаря бдительности азербайджанских военнослужащих, несущих службу на погранично-боевом пункте, своевременно были выявлены действия диверсионной группы, приняты необходимые меры, в результате чего задержаны два военнослужащих ВС Армении».

«В ходе расследования, проводимого в Следственном управлении Генпрокуратуры Азербайджана, установлено, что задержанные – военнослужащие Харут Овакимян и Карен Газарян с другими членами диверсионной группы 26 мая около 16:00 при полном вооружении и с боеприпасами незаконно перешли государственную границу с целью совершения диверсий, терактов, убийств, уничтожения имущества, разжигания вражды. Они планировали также совершить теракт, открыв огонь по военнослужащим N-воинской части погранвойск Государственной пограничной службы, которая расположена на территории села Рездере Зангиланского района и осуществляет охрану государственной границы», - говорится в заявлении.

Возбуждено уголовное дело по следующим статьям УК Азербайджана: 206.3.2 (контрабанда, группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, то есть совершение взрывов, пожаров или других действий (террористических актов), представляющих угрозу гибели людей, нанесения ущерба их здоровью, причинения значительного имущественного ущерба или других общественно опасных последствий, с целью нарушения общественной безопасности, сеяния паники среди населения или оказания воздействия на принятие решения органами государственной власти или международными организациями, а также угроза совершения подобных действий с той же целью, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией), с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.2.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, группой лиц, по предварительному сговору), 283.2.1 (открытые действия, направленные на разжигание национальной розни, с применением насилия) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики, организованной группой). Следствие ведет Следственное управление Генпрокуратуры.

Харут Овакимян и Карен Газарян привлечены к следствию в качестве подозреваемых. Проводятся необходимые следственные мероприятия.