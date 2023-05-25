Беспилотники атаковали еще один регион России

Рано утром в субботу, 27 мая, произошел взрыв в Невельском районе Псковской области вблизи села Литвиново, заявил губернатор региона Михаил Ведерников.

По его данным, была совершена атака двух беспилотников. В результате повреждено административное здание нефтепровода, никто не пострадал, написал губернатор в своем телеграм-канале.

По данным телеграм-канала Baza, около пяти утра беспилотники упали на территории нефтеперекачивающей станции «Транснефти» и взорвались. В результате этого были повреждены фасады и остекления трех административных зданий.

Территория России - уже не только приграничные регионы - в последние месяцы подвергаются атакам беспилотников. Дроны взрывались в Тульской, Калужской, Рязанской, Саратовской и других областях. Накануне сообщалось об атаке беспилотников в Краснодаре.