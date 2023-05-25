Подразделения ЧВК «Вагнер», по всей видимости, начали отходить с некоторых позиций в Бахмуте, пишут авторы сводки. 25 мая основатель «Вагнера» Евгений Пригожин объявил, что к 1 июня наемники передадут позиции в городе российскому Минобороны. Замминистра обороны Украины Анна Маляр также подтвердила, что силы «Вагнера» уходят с окраин Бахмута.

Регулярная российская армия, возможно, до сих пор не дислоцирована в Бахмуте. Вместо этого позиции ЧВК «Вагнер» начали занимать подразделения донецких сепаратистов. Об этом пишет британская разведка.

По данным британской разведки, к 24 мая силы «ДНР», вероятно, зашли в город, чтобы начать операции по зачистке. В последние недели подразделения 31-й бригады ВДВ России, вероятно, также выдвинулись из района Сватово-Кременная для усиления флангов под Бахмутом.

Ротация российских подразделений, вероятно, будет продолжаться контролируемыми этапами, чтобы предотвратить коллапс в районах вокруг города. Несмотря на продолжающийся конфликт Пригожина и российского Минобороны, силы «Вагнера», вероятно, будут использоваться для дальнейших наступательных операций в Донбассе после перегруппировки сил.

Ранее в отчете американского Института изучения войны (ISW) указывалось, что эксперты не обнаружили подтверждений, что регулярная российская армия занимает позиции «Вагнера» в Бахмуте, а наемники покидают город. При этом ISW обнаружил кадры, свидетельствующие, что подразделения 123-й бригады («ДНР»), ранее дислоцированные под Северском, находятся в районе Бахмута. Вероятно, силы «ДНР» могут заменить формирования «Вагнера» в городе, говорилось в отчете ISW.