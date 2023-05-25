Обвиняемого в поджоге Корана доставили в Чечню. Местные жители вышли на митинг

19-летнего Никиту Журавеля, обвиняемого в поджоге Корана, доставили в Чечню, куда ранее перенесли судебный процесс по его делу. У СИЗО в Грозном его встречали «возмущенные жители региона» с плакатами «Руки прочь от Корана», передают российские СМИ.

По данным следствия, Журавель совершил публичное сожжение Корана 19 мая в районе Соборной мечети в Волгограде. Видео с сожжением Корана появилось в Telegram-канале из сетки экс-депутата Ильи Пономарева «Утро Дагестан». По версии Следственного комитета России, на допросе Журавель дал показания, что сжег Коран якобы по указанию украинских спецслужб за вознаграждение в 10 тысяч рублей. Передать дело в Чечню поручил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

23 мая в Чечне прошел митинг против акции по сожжению Корана. Собравшиеся держали портреты Рамзана Кадырова и плакаты с надписями «Не трогать Священное писание!», «Моя религия – моя жизнь» и т.д.