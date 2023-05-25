Москва надеется, что Баку и Еревану удастся подписать мирный договор
Россия готова и далее оказывать всяческое содействие азербайджано-армянскому урегулированию и рассчитывает, что Баку и Еревану удастся подписать мирный договор. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
На вопрос, возможен ли на сегодняшний день мир между Азербайджаном и Арменией, замминистра указал, что «выход на мирный договор во многом зависит от продвижения всех треков нормализации».
«Именно на это и направлено наше содействие, в том числе в поиске сбалансированных, устраивающих как Баку, так и Ереван компромиссных развязок по спорным моментам. Переговоры в Москве по этой теме позволили улучшить понимание между сторонами, сблизить позиции по ряду вопросов. Будем и далее оказывать в этих целях всяческое содействие Баку и Еревану. Надеемся, что такие регулярные контакты позволят выйти на итоговые мирные договоренности», - отметил Галузин, напомнив, что 19 мая в Москве министр иностранных дел РФ провел переговоры в двустороннем и трехстороннем форматах. На полях этих мероприятий состоялась и отдельная армяно-азербайджанская встреча по мирному договору.
Галузин подчеркнул, что помимо мирного договора работа по нормализации отношений Азербайджана и Армении включает такие направления, как разблокирование транспортных и экономических связей, делимитация армяно-азербайджанской границы и укрепление доверия путем развития общественных контактов.