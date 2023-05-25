Москва надеется, что Баку и Еревану удастся подписать мирный договор

Россия готова и далее оказывать всяческое содействие азербайджано-армянскому урегулированию и рассчитывает, что Баку и Еревану удастся подписать мирный договор. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

На вопрос, возможен ли на сегодняшний день мир между Азербайджаном и Арменией, замминистра указал, что «выход на мирный договор во многом зависит от продвижения всех треков нормализации».