Антиамериканское заявление главы МВД Турции

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу будет считать предателями родины всех, кто проводит в стране политику отстаивания интересов США. Его заявление в субботу, 27 мая, приводит портал T24.

«Хочу подчеркнуть, что впредь тот, кто будет проводить политику, ориентированную на Америку, будь то партии или отдельные личности, будет объявлен в этой стране предателем родины. Турция дошла до такой черты, все стороны в этих выборах известны. Очевидно, что в Америке хотят сделать в Турции», - сказал Сойлу.

Глава МВД Турции не раз обвинял США во вмешательстве в выборный процесс в Турции. Накануне первого тура президентских выборов Сойлу заявил, что планы США по вмешательству в них активизируются, и обвинил Вашингтон во вбросах сфабрикованных видеозаписей, которые стали причиной выхода из президентской гонки кандидата Мухаррема Индже. Сойлу утверждает, что за всеми действиями против Турции стоит лично президент США Джо Байден.