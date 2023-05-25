Ильхам Алиев в Кельбаджаре

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в субботу, 27 мая, совершил поездку в Кельбаджарский район.

Согласно сообщению официального сайта президента, глава государства принял участие в церемонии закладки фундаментов сел Яншаг и Заллар Кельбаджарского района, открытии малых гидроэлектростанций «Гамышлы» и «Мейдан» ОАО «Азерэнержи».

Президенту Алиеву была предоставлена информация о туннелях, построенных на автомобильной дороге Тоганалы - Кельбаджар - Истису протяженностью 82 километра, а также о работах, проведенных на этой дороге с ноября 2021 по май 2023 года и на автомобильной дороге Кельбаджар - Лачин протяженностью 76 километров.

Глава государства также принял участие в открытии военного госпиталя, церемониях закладки фундамента жилого квартала и школы на 960 ученических мест.