Новые детали дела проармянского Менендеса и его супруги Арсланян

The New York Times пишет, что расследование в отношении Менендеса связано с обыском в офисах вышеуказанной компании и доме ее президента. Обыски прошли после решения правительства Египта в 2019 году сделать американскую компанию IS EG Halal единственным авторизованным импортером халяльного мяса в страну из любой точки мира. Министерство сельского хозяйства США предупредило, что этот шаг может привести к росту цен на мясо для 90 миллионов мусульман Египта и подорвать рынок.

Согласно судебным протоколам, во время обыска в офисе ИГ EG Halal и дома его президента Ваэля Ханы в 2019 году чиновники изъяли компьютеры, мобильные телефоны и документы. Хана, христианин, эмигрировавший в Соединенные Штаты из Египта, признал в судебных документах, что у него не было опыта подтверждения того, что мясо приготовлено в соответствии с исламскими законами, до того, как стать в апреле 2019 года во главе теперь уже глобальной компании.

Пресс-секретарь Ханы отрицала, что он или компания делали подарки Менендесу или его жене Надин Арсланян, пишет газета.

До недавнего времени было мало признаков хода федерального расследования в отношении Менендеса. Две недели назад в рамках того же расследования прокуратура Манхэттена подняла документы, связанные с застопорившимся в законодательном собрании Нью-Джерси законопроектом, ограничивающим высоту строительных объектов вдоль реки Гудзон. В повестке запрашивалась любая информация по поводу законопроекта Менендеса и его супруги, а также одного из известных застройщиков региона Фреда Дайбеса.

Дайбес уже признал себя виновным в федеральном банковском преступлении, но так как дело не требовало тюремного заключения, приговор был отложен, что породило слухи о том, что он сотрудничал со следствием по делу Менендеса.

Менендес и его жена поженились в октябре 2020 года на небольшой церемонии в Квинсе. Еще до помолвки пара начала много путешествовать вместе. Согласно отчету о раскрытии информации, который сенатор подал в мае 2021 года, Менендес и Арсланян получили свадебные подарки от известных лиц Нью-Джерси. В марте 2022 года Менендес внес поправки в этот отчет, добавив актив, принадлежащий его жене, - золотые слитки стоимостью от 100 тыс. до 250 тыс. долларов. В отчетах сенатора о раскрытии информации нет упоминаний об автомобиле или квартире.

Пресс-секретарь Менендеса Дженнифер Моррилл не ответила на утверждения о том, что федеральное расследование расширилось, включив в дело информацию об автомобиле и квартире в Вашингтоне, как и на вопросы о золотых слитках супруги сенатора. Сам Менендес уверен, что расследование «будет успешно завершено».