Anadolu передает, что избирательные участки будут открыты с 08:00 до 17:00 по местному времени. По всей стране будут установлены свыше 191 тыс. избирательных урн. Число избирателей превышает 60 млн человек.

В Турции в воскресенье, 28 мая, впервые в истории республики состоится второй тур голосования на выборах президента.

По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50 процентов голосов, а право выхода во второй тур получили кандидат от «Союза народа», действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,52 процента голосов) и кандидат от «Союза нации», лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу (44,88 процента).

Кандидат от блока «Альянс АТА» Синан Оган, набравший на голосовании 14 мая 5,17 процента голосов избирателей, призвал сторонников поддержать во втором туре кандидатуру Эрдогана.

Подсчет голосов начнется после закрытия избирательных участков в 17:00 по местному времени. Для избирателей, которые по состоянию здоровья не могут прийти на избирательные участки, будут функционировать «мобильные урны». Также, как и на выборах 14 мая, граждане с проблемами со зрением, смогут проголосовать по специально подготовленному шаблону.

Голосование для граждан Турции, проживающих за рубежом, завершилось 24 мая. В 73 странах проголосовало в целом 3,5 млн избирателей. Избирательные урны из-за рубежа доставлены в Анкару на самолетах и дипломатической почтой. Они будут вскрыты в воскресенье вечером, вместе с другими урнами после окончания голосования. Запрет на вещание об итогах выборов будет действовать до 21:00 воскресенья, 28 мая. По решению ЦИК, срок запрета может быть снят раньше установленного законом времени.